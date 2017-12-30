У телеканалу «Еспресо» з’явився новий власник

77 % телеканалу придбав Іван Жеваго

30 грудня 2017 у структурі власності телеканалу «Еспресо»відбулися зміни. Як повідомляє прес-служба каналу, після підписання відповідних угод Арсеній Яценюк та Інна Авакова, які володіли 30% і 40% часток відповідно у статутному капіталі ТОВ «Аста Фінанс» (юридичної особи, що володіє 100% ТОВ «Голдберрі», яке



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77 % телеканалу придбав Іван Жеваго

30 грудня 2017 у структурі власності телеканалу «Еспресо»відбулися зміни. Як повідомляє прес-служба каналу, після підписання відповідних угод Арсеній Яценюк та Інна Авакова, які володіли 30% і 40% часток відповідно у статутному капіталі ТОВ «Аста Фінанс» (юридичної особи, що володіє 100% ТОВ «Голдберрі», яке здійснює мовлення під логотипом «Еспресо») відчужили їх на користь іноземного підприємства Atmosphere Entertainment INC, зареєстрованого у штаті Нью-Йорк (США).

«Також зазначене іноземне підприємство придбало частину частки Лариси Княжицької у статутному капіталі ТОВ «Астра Фінанс» у розмірі 7,5%», - йдеться у заяві.

Внаслідок реалізованих угод Лариса Княжицька залишається опосередкованим власником 22,5% телеканалу «Еспресо», 77,5% опосередковано володіє іноземне підприємство Atmosphere Entertainment INC.

Кінцевим бенефіціарним власником Atmosphere Entertainment INC є громадянин України Іван Жеваго.

«Інформацію про зміни в структурі власності буде подано відповідним уповноваженим органам у порядку, передбаченому законодавством», - запевняє ЗМІ.

Телеканал «Еспресо» запевняє, що зазначені зміни не вплинуть на редакційну політику.

«Телеканал і надалі залишатиметься відданим заявленим цінностям і працюватиме над створенням якісних програм і розширенням своєї глядацької аудиторії», - резюмували у прес-службі телеканалу.

Раніше повідомлялося, що мільярдер, політик, власник групи «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго планує купівлю телеканалу «Еспресо».