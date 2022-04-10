У яких випадках банки зможуть блокувати кошти на рахунках громадян: пояснення НБУ

НБУ визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн

Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні

Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.

Це рішення Нацбанк ухвалив на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

А сам порядок був затверджений постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2022 року №69 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року №60». Він діятиме протягом дії воєнного стану в Україні.

Згідно з рішенням НБУ, якщо клієнт у разі зарахування готівкових коштів на суму понад 400 тис грн не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені.

У разі обмеження з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Раніше Національний банк попереджав українців про шахраїв, які активізували свої спроби ошукати громадян України. Крім того, НБУ послабив деякі обмеження для валютних операцій.

Також уряд максимально адаптував кредитні програми для підприємців.