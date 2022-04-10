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    Події в Україні

    Повітряні сили збили ворожий бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв

    Рашисти позбулися ще одного бомбардувальника - Повітряні сили збили ворожий бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв
    Рашисти позбулися ще одного бомбардувальника
    фото з відкритих джерел

    Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку

    Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Про це інформує Міністерство оборони України.

    «Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника з займаних позицій та знищуючи його ресурси. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки», – ідеться у повідомленні.

    Раніше про стан справ на фронтах на 46 добу активної фази Російсько-Української війни розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

    Так, за його словами, противник, який спочатку наступав на 9 оперативних напрямках, зараз має лише 2 – Маріуполь та північ зони ООС. Також ворог намагається взяти райони оборони на південному заході Луганської області – Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, та на південний захід від Ізюма, але поки що це не вдається.

    Також Арестович розповів, як ЗСУ відповіли на обстріл краматорського вокзалу. Також він анонсував другий раунд війни Росії та України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Повітряні сили збили ворожий бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв