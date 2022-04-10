Царьов вже закликає вбивати європейських лідерів, які відвідують Україну

Царьов навіть не знає, що зараз літаки в Україну не літають

Раніше Царьов закликав бомбити українські вокзали

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Кровожадный выродок Олег Царев, который ранее призывал бомбить украинские вокзалы (после чего был нанесен удар по вокзалу Краматорска), теперь призывает сбивать самолеты европейских лидеров, которые приезжают в Украину.

Правда, этот тупой дегенерат даже не знает, что самолеты в Украину сейчас не летают, и европейские лидеры добираются поездом.

Кстати, сегодня годовщина гибели президента Польши Качинского в авиакатастрофе в Смоленске.

Раньше как-то сомневался в том, что польский самолет россияне тогда сбили. Думал - конспирология. А теперь, глядя на то, что несут прикормленные Кремлем людоеды, уже как-то и не сомневаюсь.

Джерело: блог Дениса Казанського

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