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    Думки вголос

    Царьов вже закликає вбивати європейських лідерів, які відвідують Україну

    Царьов навіть не знає, що зараз літаки в Україну не літають - Царьов вже закликає вбивати європейських лідерів, які відвідують Україну

    Царьов навіть не знає, що зараз літаки в Україну не літають

    Раніше Царьов закликав бомбити українські вокзали

    Мовою оригіналу

    Кровожадный выродок Олег Царев, который ранее призывал бомбить украинские вокзалы (после чего был нанесен удар по вокзалу Краматорска), теперь призывает сбивать самолеты европейских лидеров, которые приезжают в Украину.

    Правда, этот тупой дегенерат даже не знает, что самолеты в Украину сейчас не летают, и европейские лидеры добираются поездом.

    Кстати, сегодня годовщина гибели президента Польши Качинского в авиакатастрофе в Смоленске.

    Раньше как-то сомневался в том, что польский самолет россияне тогда сбили. Думал - конспирология. А теперь, глядя на то, что несут прикормленные Кремлем людоеды, уже как-то и не сомневаюсь.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Олег Царьов Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Царьов вже закликає вбивати європейських лідерів, які відвідують Україну