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    У Пензенській області росіяни облаштували табір для депортованих із Маріуполя

    Українців із Маріуполя примусово депортують у Росію - У Пензенській області росіяни облаштували табір для депортованих із Маріуполя
    Українців із Маріуполя примусово депортують у Росію
    фото з відкритих джерел

    Люди не можуть задовольнити там свої елементарні потреби: погодувати дітей і стежити за особистою гігієною

    Росіяни у Пензенській області облаштували табір для примусово депортованих з України маріупольців. Про це написала український омбудсмен Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

    За її словами, це – установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом та під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено.

    Зараз там перебувають понад 400 українських громадян. Здебільшого це жінки та 147 дітей різного віку, включно з немовлятами.

    Днями очікують ще партію примусово вивезених. Орієнтовно йдеться про 150 осіб.

    «Наші громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ та коли везтимуть. Жодної інформації їм не надають. Люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах», − написала Денісова.

    У таборі є також іноземні студенти з Туркменістану, які переховувались у бомбосховищі під студентським гуртожитком в Маріуполі без їжі, води, тепла і світла, а потім самотужки добралися на тимчасово окуповану територію Донецької області, звідки їх примусово доправили до РФ. На відміну від українців, їм дозволено виходити за межі табору.

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    Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА повідомив, що окупанти депортували до концтабору 30 тис. українців.

    Російські військові вивозять українців із захоплених територій Донецької області в ОРДЛО чи взагалі у Росію.

    Теги: Маріуполь росія війна Україна Людмила Денісова депортація табір
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    У Пензенській області росіяни облаштували табір для депортованих із Маріуполя