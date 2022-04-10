У Пензенській області росіяни облаштували табір для депортованих із Маріуполя

Люди не можуть задовольнити там свої елементарні потреби: погодувати дітей і стежити за особистою гігієною

Росіяни у Пензенській області облаштували табір для примусово депортованих з України маріупольців. Про це написала український омбудсмен Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

За її словами, це – установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом та під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено.

Зараз там перебувають понад 400 українських громадян. Здебільшого це жінки та 147 дітей різного віку, включно з немовлятами.

Днями очікують ще партію примусово вивезених. Орієнтовно йдеться про 150 осіб.

«Наші громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ та коли везтимуть. Жодної інформації їм не надають. Люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах», − написала Денісова.

У таборі є також іноземні студенти з Туркменістану, які переховувались у бомбосховищі під студентським гуртожитком в Маріуполі без їжі, води, тепла і світла, а потім самотужки добралися на тимчасово окуповану територію Донецької області, звідки їх примусово доправили до РФ. На відміну від українців, їм дозволено виходити за межі табору.

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА повідомив, що окупанти депортували до концтабору 30 тис. українців.

Російські військові вивозять українців із захоплених територій Донецької області в ОРДЛО чи взагалі у Росію.