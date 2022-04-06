Уряд максимально адаптував кредитні програми для підприємців

Доступ підприємців до кредитних коштів – одна з передумов відновлення економіки після шокового стану перших тижнів війни

Було активовано додаткові механізми кредитування аграріїв

В рамках підтримки українських підприємців під час воєнного стану уряд максимально спростив надання кредитних коштів, перелаштувавши низку програм для кредитування.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За словами Свириденко, доступ підприємців до кредитних коштів – одна з передумов відновлення економіки після шокового стану перших тижнів війни. Саме тому українські банки мають допомогти бізнесу стабілізувати роботу.

«В першу чергу, йдеться про адаптацію програми «5-7-9%» до умов воєнного часу. Ми надали можливість отримати кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0%. З початку війни такі кредити від державних банків на загальну суму 1,1 млрд грн отримали 826 бізнесів», – зазначила вона.

Також уряд активував додаткові механізми кредитування аграріїв задля забезпечення своєчасної посівної кампанії. Надані гроші допоможуть придбати добрива, пальне та інші важливі матеріали.

«Українські банки до війни активно надавали кредити сільгоспвиробникам – на початок березня кредитний портфель агропідприємств становив 84,6 млрд грн. З усіх виданих кредитних коштів за програмою «5-7-9%» 42% припадало саме на аграрний сектор. Ними скористалися 12 тис фермерських господарств», – розповіла міністерка.

У свою чергу, Свириденко закликала українські банки активізувати свою кредитну діяльність задля допомоги бізнесу та запевнила – необхідна робота ведеться.

«Зокрема, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 млрд грн. 2,3 млрд грн держбанки вже видали фермерам. Загалом же, починаючи з 24 лютого, державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 млрд грн, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік», – підкреслила вона.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень.