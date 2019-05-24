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    Економіка та фінанси

    У Зеленського заявили про важливість МВФ для країни

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    У Зеленського заявили про важливість МВФ для країни

    На сьогоднішній день питання вартості газу не є актуальним з боку МВФ, запевнив Герус

    Міжнародний валютний фонд є важливим партнером для України, поки економіка країни досить слабка.

    Про це сказав представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус.

    Герус зазначив, що МВФ дає Україні можливість мати макроекономічну стабільність.

    «Представники МВФ перебувають у Києві, переговори тривають. Ніхто нікуди не поїхав. Переговори триватимуть, співпраця з МВФ є важливою. Поки економіка України досить слабка, МВФ є важливим партнером, що дає нам змогу мати макроекономічну стабільність», - сказав Андрій Герус.

    Він додав, що в Україні і далі будуть проводити переговори «заради того, щоб продовжувати співпрацю з МВФ».

    Також Герус заявив, що немає підстав для підвищення тарифів на газ у найближчі кілька місяців.

    «Якщо ми говоримо про ціну газу, то ціну на газ встановлює Кабмін, але на сьогоднішній день немає жодних вимог щодо ціни газу. Цей пункт меморандуму (з МВФ - ред.) виконано. Я не бачу підстав, щоб у найближчі кілька місяців тарифи зросли. Я думаю, що не будуть зростати тарифи, немає таких підстав», - сказав представник президента в уряді.

    Джерело: 112 Україна

    Кабмін МВФ газ економіка тарифи ціни Андрій Герус
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