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    Економіка та фінанси

    Угода про асоціацію з Євросоюзом виконана на 42%

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    Поступово виконуються завдання Угоди, що були не виконані в попередні роки, -&nbsp;Климпуш-Цинцадзе - Угода про асоціацію з Євросоюзом виконана на 42%
    Поступово виконуються завдання Угоди, що були не виконані в попередні роки, - Климпуш-Цинцадзе

    У порівнянні з 2017 роком прогрес виконання запланованих завдань у 2018 році зріс на 11%, - віце-прем'єр-міністр

    Угода про асоціацію з Європейським Союзом виконана на 42%.  Про це заявила заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    «У порівнянні з 2017 роком прогрес виконання запланованих завдань у 2018 році зріс на 11% і склав 52%. Поступово виконуються завдання Угоди, що були не виконані в попередні роки. Як наслідок, сумарний результат виконання Угоди суттєво зростає і наразі складає 42% від запланованих завдань від початку її виконання», – зазначила віце-прем’єр-міністр.

    Як повідомлялося, Україна ухвалила 12 законів з забезпечення виконання угоди про асоціацію з ЄС.

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