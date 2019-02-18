Угода про асоціацію з Євросоюзом виконана на 42%



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Поступово виконуються завдання Угоди, що були не виконані в попередні роки, - Климпуш-Цинцадзе

У порівнянні з 2017 роком прогрес виконання запланованих завдань у 2018 році зріс на 11%, - віце-прем'єр-міністр

Угода про асоціацію з Європейським Союзом виконана на 42%. Про це заявила заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«У порівнянні з 2017 роком прогрес виконання запланованих завдань у 2018 році зріс на 11% і склав 52%. Поступово виконуються завдання Угоди, що були не виконані в попередні роки. Як наслідок, сумарний результат виконання Угоди суттєво зростає і наразі складає 42% від запланованих завдань від початку її виконання», – зазначила віце-прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Україна ухвалила 12 законів з забезпечення виконання угоди про асоціацію з ЄС.