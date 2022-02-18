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    Економіка та фінанси

    Україна домовилася з Польщею про збільшення додаткових дозволів на вантажні автоперевезення

    Домовленості стануть позитивним прецедентом співпраці між країнами - Україна домовилася з Польщею про збільшення додаткових дозволів на вантажні автоперевезення
    Домовленості стануть позитивним прецедентом співпраці між країнами
    фото з відкритих джерел

    Цьогоріч будуть надані 20 тис. додаткових дозволів

    Україна досягла згоди з Польщею щодо збільшення квот на міжнародні автомобільні перевезення. Про розповів заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, повідомила пресслужба партії «Слуга народу».

    До цього Польща щороку знижувала квоту міжнародних дозволів на вантажні автомобільні перевезення для України. Зокрема, у 2018 році – з 200 тис. до 160 тис. міжнародних дозволів, у 2019 році було надано 10 тис. дозволів, а у 2020 – 9,7 тис.

    «Ситуація стала критичною минулого року, коли вперше польською стороною не було надано жодного додаткового дозволу для України», – розповів Крейденко.

    У 2022 році будуть надані 20 тис. додаткових дозволів наприкінці серпня цього року. Ще 10 тис. дозволів сторони обміняються у листопаді цього року, за умови виконання спільного україно-польського плану з розвитку інфраструктури автомобільних міжнародних пунктів пропуску.

    «Нові домовленості дозволять уникнути торговельної кризи між Україною та Польщею, а також мають стати позитивним прецедентом співпраці у транспортному секторі між двома країнами», – заявив він.

    Раніше стало відомо, що у 2022 році Україна отримає від Болгарії на 25% більше дозволів на міжнародні перевезення.

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    Теги: Польща Україна перевезення
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    Україна домовилася з Польщею про збільшення додаткових дозволів на вантажні автоперевезення