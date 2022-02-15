В Україні змінилися правила проїзду для вантажівок

Уряд підвищив ставки плати за проїзд автошляхами для авто із перевищеними ваговими і габаритними параметрами

Вантажним автівкам дозволили пересуватися дорогами місцевого значення

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення про габаритно-вагові параметри транспортних засобів та скасував заборону руху вантажівок з навантаженням на вісь понад 7 тонн або фактичною масою понад 24 тонни дорогами загального користування місцевого значення. Це рішення ухвалено на засіданні уряду на пропозицію Мінінфраструктури.

Так, постанова Кабміну дозволяє обласним державним адміністраціям встановлювати параметри фактичної маси та навантаження на вісь вантажівки залежно від допустимого навантаження на дорожнє покриття.

Уряд також збільшив удвічі ставки оплати за проїзд дорогами загального користування для транспортних засобів та самохідних механізмів, параметри яких перевищують нормативні.

Автори документа зазначають, що якщо потрібно налагодити постійні перевезення вантажів на дорогах місцевого значення, то перевізники зможуть звернутися до органу управління дорогами місцевого значення та обговорити підвищення максимально допустимих вагових параметрів на місцевій дорозі.

Нагадаємо, водіям слід готуватися до рейдів на дорогах: коли чекати.

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