Міжнародні страхові компанії поставили Україну в один ряд із Сомалі

Здорожчання страховки призведе до зростання фрахтових ставок на перевезення вантажів з українських портів

Асоціація страховиків Ллойда (Lloyd’s Market Association) опублікувала Циркуляр JMLA-028, яким оновила перелік потенційно небезпечних районів для судноплавства (JMC Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas), додавши до нього «українські та російські води в Чорному та Азовському морях». Про це GMK Center розповів адвокат, керівник практики морського права ЮФ «АНК» Артем Волков.

Останній раз цей перелік оновлювався у вересні 2020 року. В Асоціації відзначають, що зазначений Циркуляр є «заходом перестороги» з урахуванням ситуації в Чорному та Азовському морях. Українські та російські води в Чорному та Азовському морях стали єдиним «потенційно небезпечним для судноплавства» районом у Європі, ставши в один ряд з деякими районами Гвінейської затоки, територіальними водами Нігерії, Того, Сомалі, а також деякими районами Перської затоки та прилеглих до неї районів.

При цьому українські та російські територіальні води в Чорному та Азовському морях додали до переліку без зазначення координат таких районів. За словами Артема Волкова, така ситуація неодмінно призведе до зростання фрахтових ставок на перевезення вантажів з українських портів, оскільки судновласники включатимуть до своїх фрахтових ставок додаткові витрати на страхування військових ризиків.

«Також можна припустити, що включення українських територіальних вод до переліку потенційно небезпечних для судноплавства призведе до зростання страхових премій у разі страхування вантажів, які прямують до українських портів або з них. З іншого боку, я не виключаю, що зазначений перелік переглянуть після завершення масштабних навчань у Чорному морі або невдовзі після них», – зауважує юрист.

Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Крім того, Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.