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    Економіка та фінанси

    Україна і Польща обговорюють створення нової європейської ракети-носія

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    Сьогодні КБ &laquo;Південне&raquo; залишається експортно-орієнтованим підприємством - Україна і Польща обговорюють створення нової європейської ракети-носія
    Сьогодні КБ «Південне» залишається експортно-орієнтованим підприємством

    Наразі Польща і Україна домовляються про створення ракет малого класу

    Державне підприємство конструкторське бюро «Південне» веде перемовини з Польщею про співпрацю в створенні нової європейської ракети-носія легкого класу.

    Про це повідомив гендиректор КБ Олександр Дегтярьов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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    За словами Дегтярьова, підприємство не бере участі в проєкті створення європейської ракети-носія Ariane 6, але зараз ідеться про «можливості співпраці в галузі створення ракет малого класу», що користуються попитом на світовому ринку пускових послуг.

    За словами гендиректора, зараз «Південне» відпрацьовує плани «співпраці з кількома європейськими країнами».

    Серед потенційних європейських партнерів Дегтярьов виділив Польщу, що зацікавилася співпрацею з Україною у створенні нової європейської ракети-носія легкого класу. «Діалог іде», - сказав він.

    «Поки є теоретична підтримка ESA (Європейське космічне агентство. - Ред.), тому що ми не члени ESA, а тільки розглядаємо цю можливість», - додав гендиректор.

    Дегтярьов зазначив, що сьогодні КБ залишається експортно-орієнтованим підприємством: «У 2018 році в загальному бюджеті підприємства 99% склав експорт», - сказав він, уточнивши, що частка експорту до ЄС склала близько 10%.

    Нагадаємо, конструкторське бюро «Південне» - провідний науковий центр України, що володіє передовими космічними технологіями, відомий в світі розробник ракетно-космічної техніки.

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