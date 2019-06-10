Українська армія прийняла на озброєння систему «Ятрань», яка виявляє ворожі кораблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За допомогою системи «Ятрань» можна виявляти ворожі кораблі Фото: Укроборонпром

Зараз систему готують до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках держоборонзамовлення

Збройні Сили України прийняли на озброєння радіогідроакустичну систему «Ятрань», призначену для виявлення ворожих кораблів і підводних човнів.

Як повідомляє пресслужба державного концерну «Укроборонпром», відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак на підставі позитивних результатів державних випробувань.

«Загалом система побудована таким чином, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі й абсолютно непомітні для противника. Це дозволяє повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів та передавати координати цілей для знищення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще однією особливістю гідроакустичних буїв «Ятрань» є те, що вони можуть скидатися з вертольотів. Це дозволяє за мінімальний час створити мережу з сенсорів, які повністю охоплюють велику акваторію, після чого можна побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів противника.

За інформацією пресслужби, система «Ятрань» використовувалася під час проведення кількох міжнародних навчань «Сі Бриз» в умовах, максимально наближених до бойових. Зараз фахівці держпідприємства «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів», який розробляв систему, готують «Ятрань» до серійного виробництва, що планується розгорнути в рамках Державного оборонного замовлення, сказано в повідомленні.

Зазначимо, в липні минулого року Київський науково-дослідний інститут гідроприладів успішно завершив заводські випробування радіогідроакустичної системи «Ятрань».