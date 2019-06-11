Литва передала Україні близько мільйона одиниць боєприпасів



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Вартість переданого зброї становить 255,5 тис. євро

Литва передала українській армії 1 мільйон одиниць боєприпасів. Про це повідомляє Delfi.

Повідомляється, що літак Збройних сил України 10 червня вивіз з Литви майже мільйон одиниць боєприпасів, які армія Литви більше не використовує. Рішення про передачу боєприпасів уряд Литви прийняв на початку лютого. Вартість покупки переданого зброї становить 255,5 тис. євро, повідомило Міноборони Литви.

«Передача майна - частина послідовної і всебічної підтримки Литвою України, яка зміцнює оборонні потужності і забезпечує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї держави», - сказав міністр оборони Раймундас Каробліс.

Крім того, наголошується, що Литва і раніше передавала Україні патрони, деякі елементи озброєнь. Перший раз такий вантаж був доставлений в Україну в 2014 році, коли Росія анексувала півострів Крим.

До слова, на Рівненщині у саду селянина відкопали один з найбільших в Україні складів боєприпасів. Зокрема, було виявлено: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 — корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М, 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків набоїв калібру 7,63 і один – калібру 9,00.