Є побоювання, що програми по озброєнню будуть згорнуті – експерт-міжнародник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Зокрема, хочеться побачити точні цифри, які підуть на озброєння», - зауважив експерт Микола Бєлєсков

Від представників команди нового президента Володимира Зеленського немає сигналів про те, що програми по озброєнню будуть продовжені. Таке занепокоєння висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

На його думку, є два моменти, які дадуть розуміння, чи будуть продовжені новою командою напрацювання попередньої в програмах озброєння.

«Є побоювання, що програми по озброєнню будуть згорнуті, і я поки що не отримав сигналів, які розвіяли мої думки. Ми зможемо насправді говорити, чи будуть продовжені напрацювання, чи ні у двох моментах. По-перше, коли ми побачимо бюджет 2020, нехай ми і не побачимо його таким, як від нас чекають партнери, тобто більше прозорості, більше точності. Зокрема, хочеться побачити точні цифри, які підуть на озброєння. Цього року було 16-17 млрд гривень. А в 2018 році було 25 млрд гривень. Це значна сума, яка дозволяла фінансувати різні проекти. По-друге, продовження випробувань», - каже Бєлєсков.

Поки що експерт не побачив інтересу з боку нового секретаря РНБОУ Олександра Данилюка. «Немає жодної заяви нового секретаря РНБОУ. Здавалося б, слова нічого не важать без конкретних дій, але ні, вони важать. Жоден представник адміністрації Зеленського поки що не вийшов і не сказав, що ми вважаємо ракетну програму успішною, і ми готові її продовжувати. Немає ніяких сигналів, які дозволять розвіяти ці занепокоєння щодо припинення програми озброєння. І питання навіть не в тому, щоб її продовжити, а в тому, аби її розширити. Нам потрібно виробляти до системи «Вільха», «Вільха – М» до 1000 ракет за квартал. Суть в тому, що 200 ракет на рік це мало. Це менше ніж на один залп дивізіону. Треба хоча б по тисячі ракет на квартал, так щоб було до чотирьох тисяч ракет на рік. 20 залпів дивізіону це вже щось. Хоча точно сказати важко, скільки треба буде залпів для того, щоб наступальний потенціал вимотувати у випадку великої війни», - продовжує Бєлєсков.

А також експерт-міжнародник зауважив, що не можна залишати без уваги і розробку ракети «Нептун». «Ми в іншому випадку завжди будемо слабкою стороною конфлікту, над нами завжди буде висіти загроза ескалації, і для росіян ризики нового наступу будуть меншими, ніж ризики відступу і принесення в жертву свого політичного іміджу сильної держави», - підсумував Бєлєсков.

Переглянути запис прес-конференції

Нагадаємо, «Житомирський бронетанковий завод» призупинив виробництво нових БТР-4: в «Укроборонпромі» звинувачують застарілі стандарти Міністерства оборони, які не дозволяють використовувати бронесталі для виробництва країн ЄС та НАТО.