Російські компанії можуть постачати газ в Україну, - Коболєв



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Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв Фото: РБК-Україна

Якщо російські компанії виконають усі вимоги за фінансовими гарантіями, то у оператора не буде підстав сказати «ні»

Російські компанії можуть постачати газ в Україну. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Коболєв повідомляє, що в рамках існуючого українського регулювання якась компанія з російської сторони, наприклад, «Газпром», може прийти до оператора ГТС і сказати, що хоче забронювати потужності для входу в Україну з поставкою якоїсь української компанії.

«В рамках чинного регулювання, якщо вони виконають усі вимоги за фінансовими гарантіями, щодо забезпечення, в оператора не буде підстав відповісти «ні». Якщо тільки не будуть прийняті якісь інші політичні рішення, правоохоронних органів або РНБО, які заборонять це робити. Таке вікно в даний момент часу залишається відкритим», - зазначив він.

На питання про те, чи немає зараз ніяких стопорів, щоб постачати газ з Росії в Україну, голова правління відповів: «принаймні, мені про таких стопорах зараз невідомо».

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт про транзит газу строком на п'ять років.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання контракту на транзит строком на п'ять років, за які, за його словами, Україна отримає понад $7 млрд. При цьому, контракт може бути продовжений ще на десять років.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад $2,9 млрд. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.