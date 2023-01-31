Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів

Усі троє громадян перебувають під українськими та міжнародними санкціями

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 30-31 січня задовольнила адміністративні позови Міністерства юстиції про конфіскацію майна у трьох кримських колаборантів. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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Зазначається, що один із колаборантів – правоохоронець, який командував ротою міліції особливого призначення «Беркут» УМВС України в м. Севастополь. У 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік російських окупантів. Ймовірно мова йде про Сернія Колбіна.

За це у 2020 році він отримав від Кремля мандат члена Ради федерації (верхня палата російського парламенту). На цій посаді він брав участь у ратифікації рішень, які надали політичну та економічну підтримку незаконним спробам Росії анексувати суверенну українську територію шляхом проведення фіктивних референдумів.

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За рішенням суду його майно – квартира площею 63,7 кв. м в Севастополі, автомобіль SsangYong Kyron і легковий причіп – стягуються в дохід держави.

Також конфісковано майно (за даними ЗМІ) колишньої депутатки Ольги Ковітіді: два будинки в Алушті, три квартири в Сімферополі і Севастополі, а також два нежитлових приміщення в Сімферополі.

Ковітіді була депутаткою Верховної Ради Криму від Блоку Куніцина у 2006-2010 роках і Партії регіонів у 2010-2014 роках. Також з 2006 до 2008 року працювала заступницею голови Севастопольської адміністрації Сергія Куніцина, потім – начальницею управління юстиції Севастополя та помічницею міністра юстиції.

Після окупації Криму перейшла на бік Росії, за що отримала місце у Раді федерації РФ.

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23 січня в український суд передали обвинувальний акт проти Ковітіді за колабораціонізм та виправдовування збройної агресії Росії проти України. Ковітіді загрожує до 12 років колонії.

Крім того, 31 січня ВАКС стягнув у дохід держави майно колишнього кримського журналіста і політика Костянтина Бахарєва (у 2010-2011 роках був першим заступником голови Верховної Ради Криму Володимир Константинова). Зараз він депутат нелегітимної Державної думи РФ.

У нього конфіскують дві квартири у Сімферополі загальною площею понад 206 кв. м, гараж площею 18,4 кв. м, два автомобілі марки BMW.

Усі троє громадян перебувають під українськими та міжнародними санкціями.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова.