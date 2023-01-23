Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова
Шелков займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у $1,5 млрд
фотоз відкритих джерел

Шелков – ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех», яка контролювала військових підрядників в Росії

Сьогодні, 23 січня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех»  Михайла Шелкова.  Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Так, у дохід держави стягнуто:

  • квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;
  • стояночне місце в Одесі;
  • склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;
  • комплекс у Нікополі;
  • квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;
  • трактор колісний;
  • причіп;
  • автомобіль LEXUS;
  • чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
  • грошові кошти на банківських рахунках;
  • 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна».

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, додали в суді.

Як зазначає Transparency International Ukraine, Шелков – ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех», яка контролювала військових підрядників в Росії.

Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у $1,5 млрд.

Нагадаємо, також сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою. 

Теги: Україна Антикорупційний суд Forbes Lexus Вищий антикорупційний суд арешт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВАКС заочно арештував ексголову Нацбанку Шевченка
ВАКС заочно арештував ексголову Нацбанку Шевченка
8 грудня, 2022, 18:32
Зеленський підписав закон про відповідальність за неповагу до ВАКС
ВАКС штрафуватиме за неповагу до суду: президент підписав закон
9 лютого, 2022, 22:18
Суд виніс перший вирок за організацію «референдумів» на Херсонщині
Суд виніс перший вирок за організацію «референдумів» на Херсонщині
Сьогодні, 14:22

Події в Україні

У багатоповерхівці Хмельницького пролунав вибух: є загиблі (фото)
У багатоповерхівці Хмельницького пролунав вибух: є загиблі (фото)
«Продовольчий» скандал в армії, справа Коболєва. Головне за 23 січня
«Продовольчий» скандал в армії, справа Коболєва. Головне за 23 січня
ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова
ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог продовжує активний наступ
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог продовжує активний наступ
Росіяни вдарили по Сумщині, влучили у багатоквартирний будинок: фото наслідків
Росіяни вдарили по Сумщині, влучили у багатоквартирний будинок: фото наслідків
Суд відмовив в арешті Коболєва (оновлено)
Суд відмовив в арешті Коболєва (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну
16K
Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі скандалу
12K
Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО
11K
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6699
Кабмін забрав доплату у 30 тис. грн на період війни у ряду службовців

Новини

Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Сьогодні, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Сьогодні, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Сьогодні, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Сьогодні, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Сьогодні, 16:17
Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії
Сьогодні, 15:48

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту