ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова

Шелков займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у $1,5 млрд

Шелков – ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех», яка контролювала військових підрядників в Росії

Сьогодні, 23 січня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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Так, у дохід держави стягнуто:

квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;

стояночне місце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;

трактор колісний;

причіп;

автомобіль LEXUS;

чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

грошові кошти на банківських рахунках;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна».

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, додали в суді.

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Як зазначає Transparency International Ukraine, Шелков – ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех», яка контролювала військових підрядників в Росії.

Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у $1,5 млрд.

Нагадаємо, також сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою.