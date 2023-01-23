ВАКС конфіскував українські активи російського мільярдера Шелкова
Шелков – ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех», яка контролювала військових підрядників в Росії
Сьогодні, 23 січня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова. Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Так, у дохід держави стягнуто:
- квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;
- стояночне місце в Одесі;
- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;
- комплекс у Нікополі;
- квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;
- трактор колісний;
- причіп;
- автомобіль LEXUS;
- чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
- грошові кошти на банківських рахунках;
- 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна».
Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, додали в суді.
Як зазначає Transparency International Ukraine, Шелков – ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех», яка контролювала військових підрядників в Росії.
Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у $1,5 млрд.
Нагадаємо, також сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою.
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