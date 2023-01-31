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Ексглава ЦРУ пояснив, як Україні звільнити Крим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексглава ЦРУ пояснив, як Україні звільнити Крим
На думку генерала, Україна не відмовиться від Криму після стількох жертв
фото з відкритих джерел

Генерал Девід Петреус: «Росія залежить від мосту через Керченську протоку для постачання Криму»

Аби розпочати деокупацію Криму, українським воїнам потрібно перебити сухопутний «коридор» на пів острів. Про це розповів ексглава ЦРУ, командувач американського угруповання в Ірані генерал Девід Петреус в інтерв'ю The Washington Post.

На його думку, Україна не відмовиться від Криму після стількох жертв. «Якщо вони зможуть, то у весняно-літньому наступі цього року розірвуть наземний зв'язок, який є у Росії, так званий наземний коридор, який Росія встановила і веде з Росії в Україну. Таким чином, вони (українці – ред.) блокують його. Тоді Росія залежить від мосту через Керченську протоку для постачання Криму. Якби ви могли знову його знести, а потім змусити його покладатися на пороми, а потім, якщо б ви могли почати їх вибивати – ось це дуже, дуже складні дії і операції», – поділився Петреус.

Він зазначив, що українці проявили неймовірну винахідливість, ініціативу, майстерність.  «Якщо вони (українці – ред.) зможуть повністю ізолювати Крим і якщо для цього знайдуться високоточні боєприпаси з більшою дальністю – вони зможуть почати обстрілювати штаби Чорноморського флоту, різні авіабази, різні морські порти і все інше. Це, знову ж таки, не неймовірно, щоб ви могли достатньо ізолювати його (Крим – ред.)», – додав Петреус.

Все буде залежати від здатності накопичувати додаткові сили і можливості найближчими кількома місяцями. «А далі все залежить від рішень, які, я впевнений, зараз обговорюються в західних столицях, і особливо в Вашингтоні, коли мова йде про додаткові можливості, які я описав. Я б додав сюди просунуті дрони, тому що вони можуть бути неймовірно важливі, як ви добре знаєте, для можливостей розвідки, спостереження, а також, можливо, для можливостей першого удару, якщо ви включите і це. Так що це свого роду роздуми як про фінальну гру, так і про те, як Крим може або не може в неї вписатися», – сказав ексглава ЦРУ.

Раніше генерал США Бен Ходжес заявив про прогрес України в питанні звільнення Криму.

Теги: росія українці Україна боєприпаси звільнення Крим окупація

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