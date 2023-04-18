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Україна має чіткий план дій, щоб не довелось друкувати гроші

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна має чіткий план дій, щоб не довелось друкувати гроші
Емісійне фінансування є «токсичним» для економіки
фото з відкритих джерел

В рамках меморандуму з МВФ є домовленість про кроки, які дозволять Україні відмовитися від емісійного фінансування

Україна та міжнародні донори мають чіткий план того, як забезпечити фінансову стабільність в Україні цього року, уникнути друку грошей для фінансування бюджету. Про це голова Національного банку України Андрій Пишний розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

Голова НБУ каже, що допомога міжнародних партнерів чітко визначена, а джерела – зрозумілі. Це, переконаний посадовець, дозволить Україні забезпечити фінансову стабільність, пройти цей період без друку грошей для бюджету.

Пишний зауважив: якщо торік Україна потребувала $32 млрд для балансування бюджету, цього року потреба – $40 млрд.

Більш як $20 млрд бюджетної підтримки для України надходять зі США. В п’ятницю США заявили про намір надати Україні додаткові $4,9 млрд для бюджетної підтримки. Кошти будуть наявні у вересні. Сполучені Штати вже надали Україні $18 млрд бюджетної підтримки через механізм Світового банку. Загалом через установу на підтримку України цього року було перераховано понад $20 млрд.

На відміну від минулого року, Україна отримала запевнення від донорів щодо ритмічного фінансування, говорить Пишний.

Минулого року, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, хоча підтримка донорів була значною, через затримки з надходженнями, Нацбанк змушений був друкувати кошти, щоб наповнити бюджет. Таке фінансування «токсичне», зазначає Пишний. «Це екстрені речі, і вони дуже небезпечні. Вони мають свою ціну. І ми всі погодились з тим, що в цьому році ми зробимо усе необхідне, а є чіткий план дій, погоджений на рівні уряду, Національного банку, Міністерства фінансів, для того ж, щоб уникнути емісійного фінансування. Ну і звісно, це забезпечити ритмічне і достатнє надходження міжнародної фінансової допомоги», – каже посадовець.

Пишний вказує, що саме незалежність НБУ від емісійного фінансування є перевагою. «Функціонуюча стійка банківська система незалежний Національний банк – це наша перевага в цій війні», – каже він.

«Незалежність Національного банку – це водночас і мета, і ресурс, завдяки якому вдається створювати коло довіри, вести дуже конструктивні, непрості перемовини і досягати в цих перемовинах результату. Це те, що лежить в основі тих самих домовленостей з Міжнародним валютним фондом, – зазначає Пишний.

Він додає: «В рамках меморандуму (з МВФ – ред.)ми домовились про кроки, які дозволять Україні відмовитися від емісійного фінансування. З цим погодився уряд. З цим погодився президент, міністр фінансів і, звісно, Національний банк. Ми будемо вживати заходів для того, щоб і далі забезпечувати фінансову стабільність і жодним чином не підважувати незалежність. Навпаки, Меморандум передбачає, що Україна отримає необхідну підтримку для фінансової стабільності, зовнішньої стабільності, податкової, бюджетної, цінової. Для того, щоб підсилити її спроможність на шляху до перемоги. І, до речі, слово «перемога» є в меморандумі з Міжнародним валютним фондом».

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня затвердила чотирирічну програму фінансування України на $15,6 млрд.

Теги: Україна гроші Нацбанк МВФ

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