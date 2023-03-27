Голова МВФ повідомила про зростання фінансових ризиків у 2023 році

Голова МВФ попередила про зростання ризиків для світової економіки на Форумі розвитку Китаю

Голова Міжнародного валютного фонду через зростання ризиків для світової економіки закликала до постійної пильності

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва вкотре зазначила, що 2023 рік стане ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії, війни в Україні та посилення монетарної політики. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що навіть при кращому прогнозі на 2024 рік глобальне зростання залишиться значно нижче свого історичного середнього показника в 3,8%, а загальний прогноз залишається слабким.

Вона сказала, що політики з розвиненою економікою рішуче відреагували на ризики фінансової стабільності після краху банків, але навіть при цьому потрібна пильність.

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«Отже, ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій і оцінюємо потенційні наслідки для глобальних економічних перспектив і глобальної фінансової стабільності», – сказала директорка.

За її словами, МВФ приділяє пильну увагу найбільш вразливим країнам, особливо країнам з низьким рівнем доходу та з високим рівнем боргу.

Вона також попередила, що геоекономічна роздробленість може розколоти світ на конкуруючі економічні блоки, що призведе до «небезпечного поділу, який залишить усіх біднішими й менш захищеними».

«За оцінками МВФ, кожне збільшення зростання ВВП в Китаї на 1 процентний пункт призводить до зростання в інших азіатських економіках на 0,3 процентного пункту», – сказала голова МВФ.

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Вона закликала політиків у Китаї працювати над підвищенням продуктивності та збалансуванням економіки від інвестицій та до більш тривалого зростання, орієнтованого на споживання, у тому числі за допомогою ринкових реформ, щоб вирівняти умови гри між приватним сектором та державними підприємствами.

Крісталіна Георгієва вважає, що такі реформи можуть підняти реальний ВВП аж на 2,5% до 2027 року, і приблизно на 18% до 2037 року.

Повідомляється, що ребалансування економіки Китаю також допоможе Пекіну досягти своїх кліматичних цілей, оскільки перехід до зростання, керованого споживанням, охолоджуватиме попит на енергію, скорочуючи викиди та послаблюючи тиск на енергетичну безпеку.

Це, зі свого боку, може скоротити викиди вуглекислого газу на 15% протягом наступних 30 років, що призведе до падіння глобальних викидів на 4,5% за той же період.

«МВФ, який прогнозував глобальне зростання на 2,9% в цьому році, планує оприлюднити нові прогнози в наступному місяці», – повідомила Крісталіна Георгієва.

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Раніше повідомлялося, що Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд.