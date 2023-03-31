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МВФ схвалив рекордний кредит Україні на $15,6 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МВФ схвалив рекордний кредит Україні на $15,6 млрд
фото ілюстративне

Угода допоможе надати масштабне фінансування Україні від міжнародних донорів, включаючи Світовий банк

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду у п’ятницю, 31 березня, затвердила чотирирічну програму фінансування України на 15,6 млрд дол. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело.

Кредит стане найбільшим для України з моменту початку війни та першим великим пакетом фінансової допомоги країні, яка перебуває у стані війни.

Рішення стало результатом угоди МВФ з Україною, підписаної 21 березня, яка враховує шлях України до вступу до Європейського Союзу після війни.

Очікується, що угода допоможе вивільнити масштабне фінансування України від міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Раніше повідомлялося, що під кредит для України МВФ змінив свої правила.

На початку лютого Financial Times повідомляла, що західні союзники України чинять тиск на МВФ, щоб домогтися якнайшвидшої реалізації багаторічної програми кредитування Києва на суму від $14 млрд до 16 млрд. За попередньою інформацією, програма розрахована на три-чотири роки.

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Теги: МВФ Світовий банк кредит українка

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