Україна має найнижчі тарифи на електрику — ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім України, нізькі тарифи на електрику мають: Угорщині – 11,2 євроцента за 1 кВт*год, Румунія (13,3 єц/1 кВт*год), Польща (14,1 єц/1 кВт*год) та Словаччина

Для України співставна ціна має починатися від 3 грн, - ЗМІ

В Україні найнижчі тарифи для населення у порівнянні з Європою. Про це йдеться в матеріалі на mind.ua під назвою «Конкурентний енергоринок: чого чекати промисловим споживачам».

«Україна зберігає найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 грн за 1 кВт*год, тоді, як аналогічна середня ціна кіловат-години в країнах ЄС – на рівні 20,5 євроцента».

Як пише ЗМІ, найнижчий тариф (крім українського) — в Угорщині – 11,2 євроцента за 1 кВт*год. За нею по висхідній йдуть Румунія (13,3 єц/1 кВт*год), Польща (14,1 єц/1 кВт*год) та Словаччина (15,6 єц/1 кВт*год). Таким чином, для України співставна ціна має починатися від 3 грн.

«У газовій галузі уряд врахував інтереси МВФ та довів ціну блакитного палива для побутових споживачів до рівня Європи. В електроенергетиці ж ми маємо кардинально протилежну ситуацію: ціна в 19,9 разів менша. Останній раз тарифи на електрику піднімали у 2017 році (п'ятиетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2015-2017 роках)», - йдеться у матеріалі.

«Після цього п'ятиступінчастого подорожчання ніхто більше в країні до питання необхідності подальшого підвищення ціни на електроенергію для населення публічно не повертався. Хоча з економічної точки зору, тарифи потрібно підвищувати, причому щонайменше вдвічі. За оцінками Міненерговугілля, «ринкова» ціна кіловат-години для побутового сектору в Україні має становити 2,40 грн», — пише автор.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для промисловості та населення в Україні встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що формула «Роттердам +» стримує зростання тарифів для населення і промисловості. Економія становить до 40 млрд. грн.