Ініціатива щодо акцизного збору на «зелену» енергію повністю протирічить стратегічним цілям держави

Україна може провалити план з декарбонізації своєї економіки через постійні законодавчі зміни та фінансовий тиск в секторі зеленої енергетики.

Про це заявив виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, коментуючи намір Кабміну запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

«Ми зараз допомагаємо (державі – ред.) з визначенням Національного визначного внеску і взагалі щодо курсу на декарбонізацію, «зелений курс». Він передбачає розвиток відновлюваної енергетики. Але цей законопроєкт №5600 якраз передбачає акцизний збір. І це повний абсурд виходить», – сказав Криволап.

«Якщо ми дійсно хочемо декарбонізувати економіку, якщо у нас «зелений курс», то, навпаки, ми маємо встановити сприятливе стабільне регуляторне середовище для інвесторів, для розвитку відновлюваних джерел, їм компенсувати ті борги, які були, придумати фінансову модель ринку, яка передбачатиме їх нормальний розвиток», – додав він.

За його словами, дана ініціатива щодо акцизного збору на «зелену» енергію повністю протирічить стратегічним цілям держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

Раніше профільні асоціації відновлюваної енергетики заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).