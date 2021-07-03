Через кризу в «зеленій» енергетиці Україна зриває домовленості з ЄС щодо «зеленого переходу» – Василенко

До 2035 року частка «зеленої» енергетики має становити 25% на ринку, проте на сьогодні вона складає лише 8%

Криза в «зеленій» енергетиці і невиконання урядом взятих на себе зобов’язань щодо погашення боргів перед виробниками струму з ВДЕ ставлять під загрозу «зелений перехід» України. Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко.

«Найбільш гостре питання, яке зараз ставить парламент уряду в тому числі – це як зробити так, щоб Україна нарешті почала виконувати свої зобов’язання, по-перше, перед бізнесом, який працює тут і зараз, по-друге, перед нашими міжнародними партнерами. Бо перед ними ми вже за останні кілька років, починаючи з початку 2020 року, набрали знову багато зобов’язань, сказавши, що ми приєднуємося до європейського зеленого курсу, сказавши, що ми працюємо на те, щоби зменшити кількість викидів парникових газів», – розповіла Василенко.

Вона нагадала, що в державній енергетичній стратегії України визначено, що до 2035 року частка «зеленої» енергетики має становити 25% на ринку, проте на сьогодні вона складає лише 8%.

«Як ми маємо збільшити за фактично 10 років частку «зеленої» енергетики, коли далі продовжується хаос на ринку, коли незрозуміло з яких грошей брати кошти, щоб повернути борги, - це є питання, яке ми як парламентарі, регулярно задаємо», – наголосила Василенко.

За її словами, альтернативи «зеленому» курсу у України немає, і держава має, нарешті, почати реально рухатись в цьому напрямку, а не лише декларувати це.

«У нас немає іншого вибору, крім як розвивати ВДЕ, крім як розвивати альтернативні джерела, крім як озеленюватися суспільству і країні. Це не є нашими зовнішніми зобов’язаннями, хоча це теж. Це є наші прямі зобов’язання перед самими собою і перед майбутніми поколіннями українців», – підсумувала Василенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).