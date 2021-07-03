Заборона на одноразовий пластик вступила в дію в Євросоюзі

До кінця десятиріччя мають перероблятися 90% пластикових пляшок

Заборона на використання одноразових пластикових виробів почала діяти у країнаї Європейського Союзу. Про це повідомляє Єврокомісія на своєму офіційному сайті.

«ЄС більше не дозволяє на ринку держав-членів певні одноразові пластикові вироби; і набувають чинності вимоги до маркування», – йдеться у повідомленні Єврокомісії про вимоги, які набувають чинності 3 липня 2021 року.

У грудні 2018 року представники Європейської комісії, Європейського парламенту і країн ЄС спільно погодили директиву щодо боротьби з пластиком.

Серед іншого, йдеться про соломинки для пиття, одноразовий посуд, ватні палички.

Держави-члени ЄС повинні будуть досягти мети з роздільного збору пластикових пляшок на 90% до 2029 року, а самі пластикові пляшки повинні будуть містити не менше 25% переробленого вмісту до 2025 року і 30% до 2030 року.

Пластик накопичується в морях, океанах і на пляжах в ЄС і в усьому світі через низьку швидкість розкладання. На сьогодні на пластикові предмети припадає понад 80 відсотків усього океанського сміття, при цьому 70 відсотків таких предметів підпадають під дію прийнятого документа.

Нагадаємо, що 7 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.