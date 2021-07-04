Рада хоче підвищити акциз на алкогольні напої

Підвищення акцизу призведе і до підвищення цін на цю продукцію для кінцевого споживача

Верховна Рада має намір підвищити акцизний податок на алкогольні напої на 5%. За прийняття законопроєкту №5600, яким вносяться численні зміни до Податкового Кодексу України, за основу проголосували 264 депутати.

Зокрема, пропонують підвищити акциз на 5% на пиво – з 2,78 гривні / літр до 2,92 гривні / літр (59,82 гривні / літр 100-відсоткового спирту при середньому вмісті спирту в напої 5%), на ігристі вина – з 11,65 гривні / літр до 12,23 гривні / літр, на вина та інші зброджені напої – з 8,02 гривні / літр до 8,42 гривні / літр.

На міцні алкогольні напої пропонується підвищити акциз з 126,96 гривні / літр до 133,31 гривні / літр, на сидр – з 1,06 гривні / літр до 1,11 гривні / літр.

Підвищення акцизу призведе і до підвищення цін на цю продукцію для кінцевого споживача.

Згідно з пояснювальною запискою, ставки акцизного податку на алкогольні напої потрібно підвищити в зв’язку з урахуванням індексу споживчих цін 2020 року.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина. Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.