Україна отримає від ЄС 15,5 млн євро на вдосконалення державного управління
-
Розсилка
Загальна сума зобов’язань співдружності перед Україною щодо підтримки цієї реформи становить 90 мільйонів євро
Євросоюз виділить Україні в 2018 році 15,5 мільйони євро на вдосконалення державного управління.
Про це повідомляє представництво Євросоюзу в Україні.
«На основі результатів, досягнутих Україною у реформуванні державного управління у 2017 році, ЄС вирішив збільшити допомогу Україні у цій важливій сфері державної політики», — йдеться у повідомленні.
У представництві ЄС нагадали, що загальна сума зобов’язань співдружності перед Україною щодо підтримки цієї реформи становить 90 мільйонів євро.
«Це вже друга виплата після першого траншу в розмірі 10 мільйонів євро, який був наданий у травні 2017 року», — додали у представництві.
Як повідомлялося, Канада виділила 30 мільйонів доларів для розвитку підприємництва серед українських жінок.
США нададуть Україні в 2018 році 200 мільйонів доларів на посилення безпеки та оборони.