Україна отримає від ЄС 15,5 млн євро на вдосконалення державного управління



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Загальна сума зобов’язань співдружності перед Україною щодо підтримки цієї реформи становить 90 мільйонів євро

Євросоюз виділить Україні в 2018 році 15,5 мільйони євро на вдосконалення державного управління.

Про це повідомляє представництво Євросоюзу в Україні.

«На основі результатів, досягнутих Україною у реформуванні державного управління у 2017 році, ЄС вирішив збільшити допомогу Україні у цій важливій сфері державної політики», — йдеться у повідомленні.

У представництві ЄС нагадали, що загальна сума зобов’язань співдружності перед Україною щодо підтримки цієї реформи становить 90 мільйонів євро.

«Це вже друга виплата після першого траншу в розмірі 10 мільйонів євро, який був наданий у травні 2017 року», — додали у представництві.

Як повідомлялося, Канада виділила 30 мільйонів доларів для розвитку підприємництва серед українських жінок.

США нададуть Україні в 2018 році 200 мільйонів доларів на посилення безпеки та оборони.