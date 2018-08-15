  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна отримає від ЄС 15,5 млн євро на вдосконалення державного управління

    • Розсилка
    Україна отримає від ЄС 15,5 млн євро на вдосконалення державного управління

    Загальна сума зобов’язань співдружності перед Україною щодо підтримки цієї реформи становить 90 мільйонів євро

    Євросоюз виділить Україні в 2018 році 15,5 мільйони євро на вдосконалення державного управління.

    Про це повідомляє представництво Євросоюзу в Україні.

    «На основі результатів, досягнутих Україною у реформуванні державного управління у 2017 році, ЄС вирішив збільшити допомогу Україні у цій важливій сфері державної політики», — йдеться у повідомленні.

    У представництві ЄС нагадали, що загальна сума зобов’язань співдружності перед Україною щодо підтримки цієї реформи становить 90 мільйонів євро.

    «Це вже друга виплата після першого траншу в розмірі 10 мільйонів євро, який був наданий у травні 2017 року», — додали у представництві.

    Як повідомлялося, Канада виділила 30 мільйонів доларів для розвитку підприємництва серед українських жінок.

    США нададуть Україні в 2018 році 200 мільйонів доларів на посилення безпеки та оборони.

    Читайте також
    ЄС Європа фінансування Україна фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ