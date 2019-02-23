  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна перестала бути головним міграційним донором Росії

    • Розсилка
    <p>Україна після чотирьох років першості опустилася на третє місце</p> <div></div> - Україна перестала бути головним міграційним донором Росії

    Україна після чотирьох років першості опустилася на третє місце

    Головним міграційним донором Росії вперше став Таджикистан

    Міграційний приплив до Росії з інших країн в минулому році знизився до мінімуму з 2005 року - 124,9 тис. осіб. Про це пише РБК з посиланням на дані російського статистичного відомства.

    Вперше за останні десять років міграційний приплив не зміг компенсувати природне зменшення, і чисельність населення Росії скоротилася на 93,5 тис. осіб.

    Кількість прибулих в Росію в 2018 році зменшилася на 4%, до 565,7 тис. осіб. Кількість вибулих збільшилась на 17%, до 440,8 тис. чоловік.

    Міграційний обмін з країнами далекого зарубіжжя прийняв негативне значення вперше з 2006 року (мінус 4199 осіб).

    Новим лідером серед країн-донорів вперше став Таджикистан: міграційний приплив з цієї країни перевищив 31 тис. чоловік. Кожен четвертий легальний іммігрант в 2018 році прибував до Росії з Таджикистану. На другому місці - Казахстан (+26,5 тис. осіб).

    Тільки на третьому місці - Україна (+14,8 тис.). Приплив з країни скоротився в порівнянні з 2017 роком більш ніж в три рази (з 47,7 тис.). Україна була лідером за кількістю мігрантів, які прибули в Росію, протягом чотирьох років, з 2014 року.

    Читайте також
    Росія Казахстан мігранти Таджикистан Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ