Україна перестала бути головним міграційним донором Росії



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Україна після чотирьох років першості опустилася на третє місце

Головним міграційним донором Росії вперше став Таджикистан

Міграційний приплив до Росії з інших країн в минулому році знизився до мінімуму з 2005 року - 124,9 тис. осіб. Про це пише РБК з посиланням на дані російського статистичного відомства.

Вперше за останні десять років міграційний приплив не зміг компенсувати природне зменшення, і чисельність населення Росії скоротилася на 93,5 тис. осіб.

Кількість прибулих в Росію в 2018 році зменшилася на 4%, до 565,7 тис. осіб. Кількість вибулих збільшилась на 17%, до 440,8 тис. чоловік.

Міграційний обмін з країнами далекого зарубіжжя прийняв негативне значення вперше з 2006 року (мінус 4199 осіб).

Новим лідером серед країн-донорів вперше став Таджикистан: міграційний приплив з цієї країни перевищив 31 тис. чоловік. Кожен четвертий легальний іммігрант в 2018 році прибував до Росії з Таджикистану. На другому місці - Казахстан (+26,5 тис. осіб).

Тільки на третьому місці - Україна (+14,8 тис.). Приплив з країни скоротився в порівнянні з 2017 роком більш ніж в три рази (з 47,7 тис.). Україна була лідером за кількістю мігрантів, які прибули в Росію, протягом чотирьох років, з 2014 року.