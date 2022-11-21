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Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти – Bloomberg

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти – Bloomberg
Україна попередила російську «Транснєфть» про підвищення тарифів на транзит
фото з відкритих джерел

За даними Bloomberg, Україна підвищить тариф на транзит нафти з 2,1 євро до 13,6 за тонну

Уже наступного року Україні планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» до Європи. Причиною для цього називають регулярні атаки РФ на українську енергосистему. Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що оператор нафтотранспортної системи України «Укртранснафта» звернувся до російської ПАТ «Транснєфть» та пояснив, що руйнування української енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, дефіциту палива, запчастин.

Витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу і захист об'єктів також зросли. З 1 січня планується підвищити тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,1 євро за тонну – до 13,6 євро. Минуле підвищення відбувалось у квітні.

Bloomberg зазначає, що ПАТ «Транснєфть» повідомило російському державному інформаційному агентству ТАСС про наявність листа від «Укртранснафти».

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Україні тимчасово призупинено транспортування сирої нафти трубопроводом «Дружба». Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що цим трубопроводом йде постачання нафти до Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан 15 листопада увечері скликав Раду безпеки через зупинку нафтопроводу «Дружба».

Як відомо, 15 листопада Росія завдала наймасовішого удару по території України. Окупанти випустили по нашій території понад 90 ракет. Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.

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Теги: нафта Словаччина війна Угорщина транзит

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