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Влада Польщі повідомила про витік на нафтопроводі «Дружба»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Польщі повідомила про витік на нафтопроводі «Дружба»
Витік виявили ввечері 11 жовтня
Фото: 24tv

Трубопровід «Дружба» є основним маршрутом, яким нафта потрапляє до Німеччини

Влада Польщі виявила витік на одній з ліній нафтопроводу «Дружба». Наразі причини пошкодження встановлюються. Про це повідомляє польський оператор PERN.

Витік виявили ввечері 11 жовтня. Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 км від Плоцька. Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Інша нитка працює без змін.

Оператор заявляє, що причини розгерметизації нафтопроводу поки невідома. На місці подій працюють екстрені служби. «Наразі причини інциденту невідомі - перекачування через пошкоджену лінію було негайно зупинено. Інша нитка нафтопроводу працює без змін», - повідомили в PERN.

Оператор запевнив, що інші елементи інфраструктури PERN, включаючи Поморську ділянку, через яку перекачується сира нафта, що надходить танкерами до Польщі, а потім і до Німеччини, працюють у штатному режимі.

Згодом польські чиновники повідомили, що не бачать слідів диверсії на нафтопроводі «Дружба» через витік. Чиновники вважають, що це була аварія, пише Reuters.  Представник Міністерства енергетичної інфраструктури Польщі Матеуш Бергер зазначив, що витік на лінії трубопроводу є, ймовірно, звичайним пошкодженням. За його словами, немає підстав вважати, що причиною витоку є саботаж.

Варто зазначити, що трубопровід «Дружба» є основним маршрутом, яким сира нафта потрапляє до Німеччини.

Нагадаємо, Росія хоче постачати газ до Європи після вибухів на «Північних потоках». Раніше повідомлялося, що у Балтійському морі в районах витоку газу з «Північних потоків» були помічені кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах.

Читайте також: Підводна війна Росії. Підрив «Північних потоків» і не тільки
Теги: війна Польща росія нафта

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