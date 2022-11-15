Угорщина терміново скликає Раду безпеки через російські обстріли

Угорщина скликає Раду безпеки через російську ракету у Польщі

Влада країни скликає засідання Ради оборони у зв'язку із зупинкою нафтопроводу «Дружба»

Угорщина терміново скликає Раду безпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Орбан скликав засідання Ради оборони у зв'язку із зупинкою нафтопроводу «Дружба» та падінням ракет у Польщі

Після обстрілів Україна повідомила російську компанію «Транснєфть», що прокачування нафти трубопроводом «Дружба» у напрямку Угорщини призупинено через падіння напруги.

Про це повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін, передає «Комерсант».

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«Ми отримали інформацію від української сторони, що призупинено прокачування через падіння напруги», – заявив він у коментарі пропагандистському агентству ТАСС.

Нафтопровід «Дружба» забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

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Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.