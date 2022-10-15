Польща поновила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»

Фахівці і досі з'ясовують, що могло спричинити витік

Польська компанія PERN заявила, що її служби відновили роботу пошкодженої нитки нафтопроводу "Дружба" на західній ділянці після раптового розливу нафти. Про це повідомляє Reuters.

«У суботу технічні служби PERN повністю поновили працездатність пошкодженого трубопроводу, який використовувався для доставки сирої нафти німецьким клієнтам», - заявили в PERN.

За інформацією компанії, фахівці з'ясовують, що могло спричинити витік.

Додамо, 11 жовтня влада Польщі виявила витік на одній з ліній нафтопроводу «Дружба». Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 км від Плоцька. Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Інша нитка працює без змін.

Пізніше польські чиновники повідомили, що не бачать слідів диверсії на нафтопроводі «Дружба» через витік. Чиновники вважають, що це була аварія.

Нагадаємо, Росія хоче постачати газ до Європи після вибухів на «Північних потоках». Раніше повідомлялося, що у Балтійському морі в районах витоку газу з «Північних потоків» були помічені кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах.