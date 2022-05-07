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    Економіка та фінанси

    США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України

    У Білому домі готові обговорити списання боргу Україні - США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України
    У Білому домі готові обговорити списання боргу Україні
    фото з відкритих джерел

    У Білому домі готові вивчати усі варіанти, які допоможуть Україні у війні проти Росії

    Прессекретарка президента США Джо Байдена зауважила, що допомога Україні від США є життєво важливою, тому прийматиме різні форми. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 травня.

    «Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню», – відповіла Псакі на запитання журналістів про можливість списання зовнішнього боргу Києву.

    Вона зауважила, що допомога Україні від Штатів є життєво важливою, тому прийматиме різні форми.

    Псакі також повідомила: закон про ленд-ліз для України Байден підпише вже 9 травня.

    Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

    Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

    Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

    Теги: росія окупанти США війна закон Україна озброєння окупація #stoprussia
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    США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України