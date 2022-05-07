США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України

У Білому домі готові вивчати усі варіанти, які допоможуть Україні у війні проти Росії

Прессекретарка президента США Джо Байдена зауважила, що допомога Україні від США є життєво важливою, тому прийматиме різні форми. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 травня.

«Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню», – відповіла Псакі на запитання журналістів про можливість списання зовнішнього боргу Києву.

Вона зауважила, що допомога Україні від Штатів є життєво важливою, тому прийматиме різні форми.

Псакі також повідомила: закон про ленд-ліз для України Байден підпише вже 9 травня.

Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.