Ракетний удар по Харкову: серед загиблих є дитина

Дані обласного центру екстреної медичної допомоги оновлюються

У результаті ракетного удару по Харкову сьогодні вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, в результаті ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули три людини, з них хлопчик 13 років, чоловік і жінка. Жінка 72 років отримала поранення», – розповів він.

Дані обласного центру екстреної медичної допомоги оновлюються.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова.

Ще раніше, 17 липня російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.