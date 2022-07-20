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    Події в Україні

    Ракетний удар по Харкову: серед загиблих є дитина

    Ракетний удар по Харкову: серед загиблих є дитина
    фото з відкритих джерел

    Дані обласного центру екстреної медичної допомоги оновлюються

    У результаті ракетного удару по Харкову сьогодні вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «На жаль, в результаті ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули три людини, з них хлопчик 13 років, чоловік і жінка. Жінка 72 років отримала поранення», – розповів він.

    Дані обласного центру екстреної медичної допомоги оновлюються.

    Як повідомлялося, сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова.

    Ще раніше, 17 липня російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

    Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

    Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Ракетний удар по Харкову: серед загиблих є дитина