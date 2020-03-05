Україна придбає у Франції 20 катерів прикордонникам



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Катери поставляються без озброєння, - договір

Франція для купівлі у неї кораблів позичить Україні близько 116 млн євро

Верховна Рада 4 березня ратифікувала рамковий договір між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

За це рішення проголосував 261 народний депутат. Договір був підписаний 19 листопада 2019 року в Парижі.

Згідно з ним, французька сторона надає позичальникові, тобто Україні, офіційну підтримку на основі умов угоди ОЕСР щодо експортних кредитів, призначену для фінансування закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів.

«Катери поставляються без озброєння, сприяючи зміцненню морської безпеки та охорони України», - сказано в договорі.

Відповідно до умов угоди OEСР, офіційна підтримка становитиме щонайбільше 85% від загальної суми контракту.

Сума офіційної підтримки не перевищує 116,03 млн євро і фінансує придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму, яка становить щонайменше 50% від загальної суми контракту, і придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг в межах 50% від загальної суми контракту.

При цьому за виконання контрактів з українськими або іноземними постачальниками товарів, робіт та послуг відповідає французький постачальник, і за умови, що витрати, пов’язані з придбанням українських товарів, робіт і послуг, не перевищують 30% від загальної суми контракту відповідно до Угоди ОЕСР.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін підтримав проєкт закупівлі у Франції 20 патрульних катерів для посилення системи морської безпеки та охорони кордону.