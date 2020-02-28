СБУ блокувала підпільне виготовлення і продаж зброї у різних регіонах України (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Майстерні з виготовлення засобів ураження підозрювані облаштували прямо за місцями проживання

Служба безпеки України блокувала у Києві, на Харківщині та Полтавщині незаконне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, двоє мешканців Харкова та Кременчука займалися переробкою застарілих зразків зброї для приведення її у бойовий стан для продажу. Майстерні з виготовлення засобів ураження вони облаштували за місцями проживання – у приватному будинку та квартирі. Своїх клієнтів ділки підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи, поштою переправляли їм готовий товар.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили 2 пістолети-кулемети, 13 пістолетів і револьверів; 2 гвинтівки, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї та набоїв різного калібру. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

У Києві Служба безпеки України також викрила підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. За версією слідства, житель столиці у власному помешканні налагодив кустарне виготовлення автоматичної вогнепальної зброї для продажу. Готовий товар він переправляв через сервіси поштового зв’язку клієнтам, яких знаходив в інтернеті на спеціалізованих форумах. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили 2 пістолети-кулемети, велику кількість набоїв різного калібру і майже півкілограма пороху. Також виявлено комплектуючі для вогнепальної зброї, заготовки двох пістолетів-кулеметів. Вилучені зразки засобів ураження передано на експертизу. За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи проводились спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції.