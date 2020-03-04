Київський бронетанковий завод передав Збройним Силам шість модернізованих танків Т-72



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Фото: ukroboronprom.com.ua

Ремонт проводився з метою поліпшення технічних характеристик; усі танки прийняло Міноборони

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод», що входить до складу концерну «Укроборонпром», передало Збройним Силам України шість модернізованих танків Т-72. Про це йдеться у повідомленні «Укроборонпрому».

Постачанням останньої партії танків завод завершив поставки згідно з контрактом з Міністерством оборони України.

Ремонт проводився з метою поліпшення технічних характеристик; усі танки прийняло Міноборони.

«Поліпшення характеристик дало можливість збільшити захищеність, мобільність, вогневі можливості та управління машиною. Фахівці заводу допрацювали оптику і стабілізаційну систему гармати, поліпшили загальні ходові характеристики... Крім того, бойовий танк Т-72 має рівень захисту нового покоління, який забезпечують сучасні елементи динамічного захисту», - сказано в повідомленні.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Також танки обладнано приладами нічного бачення, нічним прицілом для ведення бою ракетами, цифровою радіостанцією і супутниковою навігаційною апаратурою.

Першу партію, що складається з 25 відремонтованих танків Т-72, передали військам двома партіями в січні.

Як повідомлялось, у грудні «Укроборонпром» передав Міністерству оборони 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

Державний концерн «Укроборонпром» було створено в 2010 році, до його складу входять понад 120 підприємств військово-промислового комплексу.