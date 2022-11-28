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Україна протестувала імпорт електроенергії з Румунії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна протестувала імпорт електроенергії з Румунії 
Україна імпортує електроенергію з ЄС: тестують можливості для постачання 
фото з відкритих джерел

Державний трейдер імпортував електроенергію протягом двох годин

Державний енерготрейдер «Енергетична компанія України» 27 листопада у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9.00 та 14.00). Як інформує пресслужба енерготрейдера, імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України.

«Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності», – йдеться в повідомленні.  

Відомо, що право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК «Укренерго» 24 листопада. Попередні тести імпорту електроенергії державний енерготрейдер здійснив зі Словаччини 27 жовтня та 19 листопада 2022 року. 

Нагадаємо, держава-терористка Російська Федерація продовжує атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації. Є проблеми з електро- та водопостачанням. По всій країні тривають аварійні вимкнення електропостачання. 

Станом на 28 листопада, за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання.

При цьому забезпечення електроенергії критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% світла, яке лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

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Теги: енергетика імпорт Укренерго

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