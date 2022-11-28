«Укренерго» застосувало екстрені аварійні відключення світла: деталі
Наразі дефіцит потужності складає 27%
Сьогодні, 28 листопада, «Укренерго» з 10 ранку застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях», – йдеться в повідомленні.
Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%, додали в пресслужбі.
Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, повідомили в «Укренерго».
Коментарі — 0