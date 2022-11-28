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«Укренерго» застосувало екстрені аварійні відключення світла: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» застосувало екстрені аварійні відключення світла: деталі
Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях
фото з відкритих джерел

Наразі дефіцит потужності складає 27%

Сьогодні, 28 листопада, «Укренерго» з 10 ранку застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях», – йдеться в повідомленні.

Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%, додали в пресслужбі.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів, повідомили в «Укренерго».

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Теги: енергетика блекаут Укренерго

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