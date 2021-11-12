Україна веде переговори з Катаром щодо постачання скрапленого газу через польські термінали

Планується підписання прямого контракту з арабською країною

Українська влада веде переговори про пряме постачання скрапленого природного газу з Катару через польські термінали. Про намір купувати паливо у арабської країни повідомив заступник міністра енергетики України Максим Немчинов в ефірі телеканалу «1+1».

За словами Немчинова, Україна домовляється про поставки через два польські термінали у Гданську та Свиноуйсьці. Він додав, що пропускна здатність між Україною та Польщею не така велика. «Ми працюємо над тим, щоб фізично її збільшити та отримувати газ із цих двох терміналів за прямим контрактом з Катаром», – додав заступник міністра.

Посадовець підкреслив, що організація цього процесу має багато складностей, однак у поточних умовах українській владі доводиться шукати способи диверсифікації джерел отримання енергоносіїв.

«Це непроста історія, але ми дійсно над цим працюємо», – зазначив Немчинов.

Посадовець нагадав, що Україна опинилася у стані енергетичної кризи через дії Москви, яка, зокрема, блокує імпорт енергоносіїв із Казахстану. За словами заступника міністра, Росія робить все для того, щоб Україна «ще більше відчула на собі цю кризу».

Раніше повідомлялося, що Зеленський обговорив з еміром Катару постачання скрапленого газу.

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