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    Україна рекордно наростила темпи експорту та імпорту товарів

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    Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,328 млрд доларів - Україна рекордно наростила темпи експорту та імпорту товарів
    Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,328 млрд доларів
    Фото news.dtkt.ua

    Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 18% до 3,480 млрд доларів

    Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2021 року склав 39,511 млрд доларів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року (32,953 млрд доларів). Про це свідчать дані митної статистики України.

    За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-квітень склав 19,092 млрд доларів, що на 19% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 21% до 20,420 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,328 млрд доларів.

    Експорт продовольства за січень-квітень 2021 року склав 7,212 млрд доларів, що на 3% менше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 37% до 4,284 млрд доларів.

    Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 18% до 3,480 млрд доларів.

    Тим часом, звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації Обʼєднаних Націй повідомив, що у квітні було зафіксовано чергове зростання світових цін на продовольство. Зростання триває вже одинадцятий місяць поспіль.

    У квітні середнє значення індексу продовольчих цін на 1,7% вище у порівнянні з березневим показником і на 30,8% вище в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року.

    Теги: економіка експорт імпорт
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