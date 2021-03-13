  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Скандальний етап Світового туру з пляжного волейболу в Катарі зіграли в бікіні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Катарі дівчата чи не вперше зіграли в бікіні - Скандальний етап Світового туру з пляжного волейболу в Катарі зіграли в бікіні
    У Катарі дівчата чи не вперше зіграли в бікіні
    фото з відкритих джерел

    Організатори пішли назустріч жінкам через можливий бойкот з боку учасниць

    Завершився етап Світового туру з пляжного волейболу в Катарі, який проходив з 8 по 12 березня. Катарська влада просила учасниць в знак поваги до місцевої культури виступати в майках і спортивних штанях до колін. Міжнародна федерація волейболу прислухалася до країни-господині змагань і також рекомендувала спортсменкам виступати в Досі в трико з довгими рукавами. У відповідь німецькі волейболістки Карла Боргер і Джулія Суді у знак неприйняття такого рішення заявили про намір знятися з етапу Світового туру. Після цього організатори внесли корективи в регламент і уточнили, що вимога виступати з закритим тілом була лише рекомендацією.

    Переможницями змагань стали американські спортсменки Алікс Клайнман і Ейпріл Росс. Срібні медалі дісталися представницям Канади Сарі Паван і Мелісса Хуманн-Паредес. Замкнули трійку кращих Агата Беднарчук і Едуарда Сантос Лісбоа з Бразилії.

    Читайте також:

    Теги: Катар пляжний волейбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies