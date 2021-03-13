Скандальний етап Світового туру з пляжного волейболу в Катарі зіграли в бікіні

Організатори пішли назустріч жінкам через можливий бойкот з боку учасниць

Завершився етап Світового туру з пляжного волейболу в Катарі, який проходив з 8 по 12 березня. Катарська влада просила учасниць в знак поваги до місцевої культури виступати в майках і спортивних штанях до колін. Міжнародна федерація волейболу прислухалася до країни-господині змагань і також рекомендувала спортсменкам виступати в Досі в трико з довгими рукавами. У відповідь німецькі волейболістки Карла Боргер і Джулія Суді у знак неприйняття такого рішення заявили про намір знятися з етапу Світового туру. Після цього організатори внесли корективи в регламент і уточнили, що вимога виступати з закритим тілом була лише рекомендацією.

Переможницями змагань стали американські спортсменки Алікс Клайнман і Ейпріл Росс. Срібні медалі дісталися представницям Канади Сарі Паван і Мелісса Хуманн-Паредес. Замкнули трійку кращих Агата Беднарчук і Едуарда Сантос Лісбоа з Бразилії.