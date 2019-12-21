Росія виплатить понад $2,9 млрд боргу перед «Нафтогазом» ще до нового року, - Оржель



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Олексій Оржель: що дуже важливо – транзит буде

Олексій Оржель: І що дуже важливо – транзит буде. Транзит на п’ять років

Російська сторона виплатить Україні $2,9 млрд боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу ще до нового року. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в Офісі президента.

«Нафтогаз» отримає трошки більше $2,9 млрд ще до нового року. І що дуже важливо – транзит буде. Транзит на п’ять років. Пролонгація – 10 років», - повідомив Оржель.

Як повідомлялось, Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак заявив, що Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років.

Зокрема, Козак уточнив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року. «Це буде новий контракт, його ключові істотні умови на найближчі п’ять років узгоджені», - заявив він.

Віцепрем’єр РФ не уточнив обсяги транзиту. «Обсяги - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів», - зазначив Козак.

Він додав, що Москва і Київ знайшли «взаємовигідні рішення».

Козак запевнив, що російська і українська сторони врегулювали взаємні претензії щодо газу і судових позовів більше не буде.

«Питання врегульовано. Більше судових позовів, судових суперечок, взаємних претензій не буде», - сказав Козак.

Пресслужба президента України підтвердила, що 20 грудня були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу. «Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що чинний 10-річний газовий договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні $3 млрд доходів - це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.