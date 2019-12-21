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    Економіка та фінанси

    Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу, - Оржель

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    Олексій Оржель та Юрій Вітренко оприлюднюють деталі газових домовленостей з Росією - Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу, - Оржель
    Олексій Оржель та Юрій Вітренко оприлюднюють деталі газових домовленостей з Росією

    Міністр енергетики: протокол домовленостей про продовження транзиту російського газу не містить домовленостей про прямі поставки російського газу

    Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в Офісі президента.

    За словами Оржеля, пункт про прямі постачання російського газу в Україну був виключений з протоколу.

    «Ви побачите в протоколі те, що якщо потенційно (поставки, - «Главком») і будуть здійснюватися, лише на базі ціни європейського хабу. Але в рамках пакетних домовленостей, яких ми досягли, прямих поставок немає», - сказав він.

    Фото: Наталка Прудка, Главком
    Фото: Наталка Прудка, Главком

    Оржель наголосив, що для України дуже важливо, що в протоколі «немає політичної ціни газу».

    Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років.  Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

    Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.



    газ міністр ціни транзит Україна ГТС Юрій Вітренко Олексій Оржель
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