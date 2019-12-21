На Банковій стартував брифінг стосовно газової домовленості між Україною і Росією (трансляція)



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Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель: Ми дуже якісно попрацювали над протоколом рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів

На брифінгу міністр енергетики Оржель та виконавчий директор «Нафтогазу» Вітренко оприлюднять деталі остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту газу

В Офісі президента на Банковій стартував брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

На брифінгу стануть відомі деталі домовленості, досягнутої у тристоронніх перемовинах про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією, які відбулися 19 грудня у Берліні.

Як повідомлялось, Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак заявив, що Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років.

Зокрема, Козак уточнив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року. «Це буде новий контракт, його ключові істотні умови на найближчі п’ять років узгоджені», — заявив він.

Віцепрем’єр РФ не уточнив обсяги транзиту. «Обсяги - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів», - зазначив Козак.

Він додав, що Москва і Київ знайшли «взаємовигідні рішення».

Козак запевнив, що російська і українська сторони врегулювали взаємні претензії щодо газу і судових позовів більше не буде.

«Питання врегульовано. Більше судових позовів, судових суперечок, взаємних претензій не буде», - сказав Козак.

Зазначимо, що на переговорах про транзит газу, що пройшли у Мінську, російська сторона погодилася виплатити України $3 млрд боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь в сьогоднішніх переговорах в Мінську.

Пресслужба президента України підтвердила, що 20 грудня були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу. «Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що чинний 10-річний газовий договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів - це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.