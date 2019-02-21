Україна візьме кредит під гарантію Світового банку



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Транш А планується залучити на термін чотири роки, а транш В - на десять років

Кабінет міністрів дозволив Міністерству фінансів здійснити зовнішні фінансові запозичення шляхом отримання кредитів на суму в євро, яка не перевищує еквівалент 630 мільйонів доларів.

Про це йдеться в постанові Кабміну, оприлюдненій на Урядовому порталі.

«Зобов'язання за кредитом в сумі в євро, що не перевищує еквівалент 375 млн доларів, забезпечуються гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку за кредитним договором між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Deutsche Bank AG, London Branch і TMF Global Service Limited», - йдеться в повідомленні Кабміну.

Згідно із затвердженими постановою уряду умовами кредиту, позика залучається за процентною ставкою до 5,9% річних, комісія за організацію кредиту становитиме 0,8%.

Кредит передбачений у вигляді двох траншів. Транш А планується залучити на термін чотири роки, а транш В - на десять років.

При цьому пільговий період відстрочки погашення траншу B кредиту становить чотири роки і шість місяців після його залучення з подальшим погашенням (амортизацією) кожні півроку згідно з графіком, який визначається в кредитному договорі.

У грудні 2018 року повідомлялося, що Мінфін планує залучити $1 млрд зовнішніх позик завдяки гарантіям Світового банку.

Як відомо, наприкінці 2018 року міжнародні валютні резерви України оновили п'ятирічний максимум.

Також нагадаємо, що Мінфін очікує €500 мільйонів допомоги від ЄС у березні.

Крім того, Міжнародний валютний фонд оцінив здатність України погашати борги.