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    Економіка та фінанси

    Мінфін очікує €500 мільйонів допомоги від ЄС у березні

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    <span>Допомога ЄС дозволить Україні у стислі терміни розрахуватися за кредитними зобов&rsquo;язаннями держави</span> - Мінфін очікує €500 мільйонів допомоги від ЄС у березні
    Допомога ЄС дозволить Україні у стислі терміни розрахуватися за кредитними зобов’язаннями держави

    Обсяг макрофінансової допомоги ЄС становить 1 млрд євро, з яких 500 млн вже отримано

    У Міністерстві фінансів розраховують, що €500 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу Україна може отримати наприкінці березня, якщо виконає необхідні для цього умови. Про це на XV щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві, сказала журналістам міністр фінансів Оксана Маркарова.

    «У кінці березня - на початку квітня реалістично отримати ці кошти. Зараз ми працюємо над виконанням умов», - сказала Маркарова та уточнила, що обсяг макрофінансової допомоги ЄС становить 1 млрд євро, з яких 500 млн євро вже отримано.

    Як відомо, 11 грудня ЄС офіційно перерахував перший транш кредиту в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро.

    Ця програма є досить важливою для України, адже кошти зарахують напряму до державного бюджету, що дозволить у стислі терміни розрахуватися за кредитними зобов’язаннями держави.

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