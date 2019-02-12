Мінфін очікує €500 мільйонів допомоги від ЄС у березні



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Допомога ЄС дозволить Україні у стислі терміни розрахуватися за кредитними зобов’язаннями держави

Обсяг макрофінансової допомоги ЄС становить 1 млрд євро, з яких 500 млн вже отримано

У Міністерстві фінансів розраховують, що €500 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу Україна може отримати наприкінці березня, якщо виконає необхідні для цього умови. Про це на XV щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві, сказала журналістам міністр фінансів Оксана Маркарова.

«У кінці березня - на початку квітня реалістично отримати ці кошти. Зараз ми працюємо над виконанням умов», - сказала Маркарова та уточнила, що обсяг макрофінансової допомоги ЄС становить 1 млрд євро, з яких 500 млн євро вже отримано.

Як відомо, 11 грудня ЄС офіційно перерахував перший транш кредиту в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро.

Ця програма є досить важливою для України, адже кошти зарахують напряму до державного бюджету, що дозволить у стислі терміни розрахуватися за кредитними зобов’язаннями держави.