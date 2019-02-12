Міжнародний валютний фонд оцінив здатність України погашати борги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На переконання Йости Люнгмана, бізнес-клімат ніколи не буде здоровим і безпечним, якщо буде існувати корупція Фото: Finclub.net

Голова представництва МВФ в Україні рекомендував зберігати макроекономічну стабільність, зменшувати свій борг, проводити структурні реформи, які дозволять залучити інвесторів і таким чином посилити зростання

Міжнародний валютний фонд впевнений у спроможності України погашати борги за кредитами минулих років. Про це повідомив голова представництва МВФ в Україні Йости Люнгмана в інтерв'ю виданню FinClub.

Люнгман зазначив, що зараз Україна входить у період порівняно високих боргових виплат і це ні для кого не було несподіванкою. Однак, на його думку, поєднання політики НБУ, спрямованої на накопичення золотовалютних резервів, і суттєва фінансова підтримка від міжнародного співтовариства означає, що Україна зможе обслуговувати свої боргові зобов'язання.

У той же час ситуація залишається нестійкою. Протягом останнього півроку міжнародні ринки капіталу позначилися певною нестабільністю. У цих умовах Україні необхідно зберегти макроекономічну стабільність, зменшувати свій борг, проводити структурні реформи, які дозволять залучити інвесторів і таким чином посилити зростання, рекомендував Люнгман.

"Якщо продовжувати податкову і бюджетну політику в її нинішньому руслі, то частка державного боргу до ВВП буде знижуватися. Всі заходи, вказані в програмі, яку підтримує МВФ, спрямовані на зменшення державного боргу", - зазначив він.

За оцінками НБУ, у 2018 рівень боргу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.

Як повідомлялось, сукупний державний і гарантований державою борг України у січні цього року скоротився на 0,25%, або на 0,19 мільярда доларів - до 76,11 мільярда доларів.

Нагадаємо, 20 лютого глава казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що український гарантований державний борг перевищив два трильйони гривень.