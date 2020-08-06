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    Економіка та фінанси

    Україна вперше відправила танкером партію соняшникової олії до США

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    Перевезення олії виконувалося для компанії Bunge, призначення &ndash; Новий Орлеан - Україна вперше відправила танкером партію соняшникової олії до США
    Перевезення олії виконувалося для компанії Bunge, призначення – Новий Орлеан

    Морське перевезення здійснено танкером компанії Stolt, однієї з найбільших танкерних компаній світу

    Оператор річкового танкерного флоту компанія United Barge успішно здійснила чергове перевезення 5 тис. тонн соняшникової олії між портами Дніпро і Миколаїв. 

    Про це йдеться у повідомленні компанії.

    Зазначається, що перевезення виконувалося для компанії Bunge, призначення – Новий Орлеан, США. Середня швидкості навантаження становила 150 т/год з урахуванням часу, витраченого на розмін барж.

    «Відвантаження до США з України – це велика рідкість, а відвантаження рафінованої соняшникової олії танкерною партією загалом сталося вперше. Морське перевезення здійснено танкером компанії Stolt, однієї з найбільших танкерних компаній світу, із флотом у понад 150 танкерів. Стандарти безпеки компанії Stolt беспрецендентно високі, та компанія United Barge змогла повністю задовольнити вимоги судновласника до безпеки вироблених перевантажувальних робіт і безпечного швартування, адже безпека екіпажу, вантажу та навколишнього середовища для нас є пріоритетом», – заявили у компанії.

    Уточнюється, що, в цілому в січні-липні 2020 року United Barge перевезла Дніпром 100 тис. т олії, завдяки чому на дороги України не виїхало 2800 автоцистерн.

    США експорт Україна перевезення
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